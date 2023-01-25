Bahçeli, İyi Parti lideri Akşener’e seslendi: Teröre boyun mu eğeceksin

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenere'in 'silahlara veda' söylemine sert çıktı. Bahçeli şunları kaydetti:İP Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde, partisinin Diyarbakır 2'nci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşma hiçbir vatansever vicdanın, hiçbir vatan evladının kabul edemeyeceği bir çirkinliktedir. Silahlara veda ne demektir? Vedayı edecek kimdir? Bu şuursuzluğun esin ve ilham kaynağı kimlerdir? PKK mı, yoksa Türk askeri mi silahı bırakacaktır? Teröre boyun mu eğelim, bölücülere teslim mi olalım? Zillet ittifakı, İP Başkanı eliyle PKK'yla mütareke mesajı vermiştir.1918'den 1923'e kadar geçen tarih serüveni ve serencamında neler olmuşsa, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe teşebbüsünden bugüne kadar üç aşağı beş yukarı benzerleri yaşanmıştır. CHP emperyalizmin gedikli lejyonu, İP gizli temincisi, HDP girift tetikçisi, diğerleri de siyasi garnitürü olacak kadar alçalmışlar, Türk milletinden ahlaken ve manen ayrılmışlardır. Muhalefet çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüştür.PKK'nın elebaşlarından terörist Mustafa Karasu 'AK Parti'yle MHP'yi yıkmalıyız, yoksa bizi yok edecekler' dedi. PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ, Rum ve Ermeni diasporası AK Parti'yle MHP'nin zaafını kolluyor. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin talebiyle 25 Ocak 2023 tarihinde kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkelerine tamamıyla aykırıdır. HDP kapatılmalıdır, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır.İsveç'te bir sapık, bir manyak, bir şeytan piyonu Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde tüm uyarılara rağmen Yüce Kitabımızı yakmıştır. Bu nefret saçan eylemi ifade ve düşünce özgürlüğü olarak tevil edenler de aynısıyla suç ortağıdır. İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler ABD'nin dublör ülkeleridir. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler varsa buyursun açsınlar, NATO'yla doğmadık, NATO'suz da çok şükür ölmeyiz.BAHÇELI, Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 oy kartını da tanıtı. "Burada 150 kişi varsa 1500 kişi olacak" diyerek yeni bir seçim hesabı yaptı. 100 oy kartında, "Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayın. Her bir vatan evladına doğruları anlatın. Sefer bizden zafer Allah'tandır. Yolunuz, alnınız, bahtınız açık olsun" ifadelerine yer verildi.