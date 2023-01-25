Bakan Karaismailoğlu, şoförlerle buluştu

Karaismailoğlu, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye'nin altyapısı, bu kara yolu altyapısı ve bunun üzerindeki lojistik hareketliliktir. Lojistik hareketliliği sağlayanlar TIR'cı, kamyoncu kardeşlerimizdir. Onlarla inşallah daha büyük ve güçlü Türkiye yolunda hedefe adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, kendi kullandığı araçla Düzce Kamyon ve TIR Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde TIR ve kamyon şoförleri ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu'na soba başında çay ikram edildi. Esnaftan birinin "Sobayı özlemişsinizdir" demesi üzerine Bakan Karaismailoğlu, "Temel'e sormuşlar. Küresel ısınma hakkında ne düşünüyorsunuz, diye. Temel de sobanın yerini hiçbir şey tutmaz, demiş" dedi.



BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 29 BİN KİLOMETRE

Bakan Karaismailoğlu, burada şoförlerle sohbet edip, sorunlarını dinledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Türkiye'de 20 yıl önce 6 bin kilometre olan bölünmüş yol ağını 29 bin kilometreye çıkardıklarını belirterek, "Son 20 yıldır Türkiye'de çok büyük bir atılım ve dönüşüm var. Ulaştırma sektörü ve karayollarında hayal edilemeyen birçok işi bitirmiş bir hükümetin temsilcisi olarak arazideyiz, yollardayız. Tabi 20 yıl önceki son derece kalitesiz 6 bin kilometre bölünmüş yoldan geldik 29 bin kilometrelik bir bölünmüş yol ağıyla ülkemize hizmetimize devam ediyoruz. Aynı zamanda da yaklaşık 4 bin kilometrelik inşaatımız da bir taraftan devam ediyor. Yine bunun yanında kara yolları, demir yolları, hava yolları, deniz yolları ile ilgili de pek çok çalışmamız var. Hepsi büyük güçlü Türkiye için. Bu çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalar ve yatırımlar sayesinde Türkiye, çok hızlı büyüyor. Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri. Hem bir taraftan yatırımlar yapıyor hem bir taraftan da ihracat artıyor. Bunlar çok kıymetli işler. Türkiye daha da büyüyecek. Bu yapılan yatırımlar hakikaten doğru zamanda yapılan doğru yatırımlarla Türkiye'nin büyümesine oldukça fazla katkılar sağladı. Türkiye'nin dört bir köşesinde bu ihracatın ve üretimin bu kadar hızlı artması istihdamın artması, turizmin bu kadar gelişmesi tabii ki bu yatırımların üzerine kuruluyor. İnşallah Türkiye, kendine çizdiği bu hedefler doğrultusunda yoluna devam edecek" dedi.



'YÜK HAREKETLİLİĞİ 1 MİLYAR TONA ÇIKTI'

Türkiye'deki yük hareketliliğinin de 20 yılda 500 milyon tondan 1 milyar tona çıktığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bundan 20 yıl önce Türkiye'de taşınan yük miktarı 500 milyon tondu. Bugüne geldiğimizde tam 1 milyar tonluk bir yük hareketi var Türkiye üzerinde. Tabi bu 1 milyar ton yüklük hareketin sağlanmasında bu kadar büyük yatırımların çok büyük bir katkısı var. Bu kadar büyük yatırımlar ve hareketliliğin artması, araç sayısının 4 katına çıkması sonrasında trafik sıkışıklığı ve kaza oranlarının azalması yapılan bu yatırımlar sayesinde oldu. Bu büyüme devam edecek. Bu 1 milyar tonluk yükün taşınmasında bizim lojistik açısından nakliyecilerimiz bizim vazgeçilmezimiz. Hem yurt içindeki hayatın devamı için bu şart. Bir de bu uluslararası ticaretin gelişmesi. İhracat rakamlarının artması için nakliye sektörü olmazsa olmaz. Yaşamın devamı onların elinde" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağını belirterek "Büyüyen gelişen dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye'nin altyapısı, bu kara yolu altyapısı ve bunun üzerindeki lojistik hareketliliktir. Lojistik hareketliliği sağlayanlar TIR'cı, kamyoncu kardeşlerimizdir. Onlarla inşallah daha büyük ve güçlü Türkiye yolunda hedefe adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Türkiye büyüyecek, lojistik firmaları da büyüyecek. Esnaf da büyüyecek. İnşallah Türkiye olarak dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına hep beraber gireceğiz" dedi.

