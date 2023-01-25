CHP’li belediye 3 yıldır doğa katliamı yapıyor

KORKUYORUZ

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü il Müdürlüğü'nün şikayetlerin ardından devreye girdiğini anlatan Zorbaz, "Belediye yetkilileri bu kez olaydan haberlerinin olmadığını iddia etti ve olay yerine zabıta gönderdiklerini söyledi. Ancak bu tamamen bir kandırmaca. Bilgileri var. Böyle bir şeyden haberlerinin olmaması imkansız. Dere yatağı molozla doldurdular. Eskiden vadi vardı. Şu an ortada vadi falan kalmadı.