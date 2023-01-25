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Giriş Tarihi: 25.1.2023 12:12 Son Güncelleme: 25.1.2023 12:25

HDP'nin "dava ertelensin" talebiyle ilgili sıcak gelişme

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin "sözlü savunma dahil tüm yargılama faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası bir tarihe ertelenmesi” başvurusunu yarın karara bağlayacak.

İLKER TURAK İLKER TURAK
HDP’nin dava ertelensin talebiyle ilgili sıcak gelişme

HDP Hukuk Komisyonu, partinin kapatılması istemli davada kararın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonraya bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "sözlü savunma dahil tüm yargılama faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası bir tarihe ertelenmesi" talebini yarın Genel Kurul'da görüşüp karara bağlayacak.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan ek bilgi ve belgeler kapsamında partiye savunma yapması için ayrıca 30 gün süre vermişti.

Anayasa Mahkemesi, davalı partinin 30 gün içerisinde savunma hazırlanabilmesinin mümkün olmaması sebebiyle 2 aydan az olmamak üzere ek süre verilmesi talebini de görüşüp karara bağlayacak.

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HDP'nin "dava ertelensin" talebiyle ilgili sıcak gelişme
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