İletişim Başkanı Altun’dan Elon Musk’a çağrı

Altun, şöyle dedi: "Türkiye karşıtlarına, terör örgütlerine sistematik şekilde sağlanan propaganda imkânlarının neler olduğunu ve bunların arkasındaki sistematiğin ne olduğunu açıklayın. Açıklayın ki, tüm dünya kamuoyu yeni sömürgeciliğin kullandığı melez yöntemleri açık ve net şekilde görsün. Açıklayın ki, yeniden sosyal medya mecralarına güvenebilelim, onların birer iletişim platformu olduğuna inanabilelim.""Şu an küresel ölçekte hakikat için çalışan, hakikat için mücadele veren yegâne lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Altun,"Kurdukları gayrı demokratik küresel düzenin bilincindeyiz ve bu adaletsiz düzeni norm olarak dayatmalarına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye olarak bu düzenin karşısında durmaya, hakikat için mücadele etmeye ve bu kötücül sistemi yerle yeksan etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.Yalan haberin sadece bugünün meselesi olmadığını belirten Altun, "Sözde bir muhabirin, masum bir çocuğa dikte ettirdiği bir ifade üzerinden kurgulanan yalana, çarpıtmaya hep birlikte şahitlik ettik. Bu yalana sarılarak siyasi rant devşirme çabalarını gördük ne yazık ki. Bu olay, ideolojik ve siyasi saplantıları uğruna yalana ve dezenformasyona sarılanların demokrasimiz ve toplumsal huzurumuz açısından ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermiştir" diye konuştu.