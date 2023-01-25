İlk külçe Başkan Erdoğan’dan: 109 ton altın için geri sayım başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 2020'de 3.5 milyon onsluk altın rezervi keşfedilmişti. 109 tonluk altın rezervinin 6.5 milyar dolar değerinde olduğu açıklanmıştı. Geçen sürede maden işleme aşamasına geldi. Başkan Erdoğan cuma günü tesisin açılışını yapacak. GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamada "Altın madeni sahasında 2022 sonu hedefine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindi. Gübretaş Maden Yatırımları AŞ uhdesinde bulunan maden sahasındaki ilk altın külçesi dökümünün Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" denildi. AAbulunduğu Sırhoca Köyü'nün sakinleri de açılış için gün sayıyor:Cumhurbaşkanı'nın gelecek olması köylüyü çok sevindirdi. Gençlerimize iş istihdamı sağlanacak, torunlarımıza kadar süreç devam edecek.Sabırsızlıkla, heyecanla açılışı bekliyoruz. İlçede nüfus 50 bine çıkar. Köyümüz bir cazibe merkezi haline gelecek.Bizler teknoloji öncesini yaşadık, öküzlerle, düvelerle harman yapmayı biliyorduk. Altın madeni büyük nimet.