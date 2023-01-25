MÜSİAD’dan Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılara tepki: İsveç ve Hollanda hükümetlerini kınıyoruz

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Antalya Şubesi 20. Olağan Genel Kurulu galasında, Türkiye'nin 20 yılda geldiği seviyeye salondaki iş insanları gibi vatan aşkıyla koşanların sayesinde ulaştığını söyledi.

"DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ"

İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yapıldığını hatırlatan Asmali, "MÜSİAD camiası, dünya Müslümanları olarak bu saldırıyı şiddetle ve lanetle kınıyoruz. Sözde özgürlük gerekçesiyle bu nefret suçlarına izin veren İsveç ve Hollanda hükümetlerini kınıyoruz. MÜSİAD olarak Müslüman kardeşlerimizi provokasyonlara alet olmadan, şiddete başvurmadan, demokrasi ve hukuk çerçevesinde değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.