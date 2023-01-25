Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yaklaşık 2 yıldır HDP önünde eylem yaptıklarını söyledi.

"Yavrum Ersin dön, yolunuz yol değil. Gel devletimize teslim ol." diyen Koçhan, şöyle konuştu: "Devletimiz varsa bizde varız oğlum, devletimiz yoksa bizde yokuz. Biz bir şey peşine değiliz. Evlatlarımızın peşindeyiz. Biz HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yeter artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Kış ve soğuk hava demeden biz buradayız. Biz ciğerimiz için buradayız. Dön yavrum. Bir çocuk dağda kalana kadar eylemime devam edeceğim. İster çocuğum gelsin ister gelmesin."

Anne Gülbahar Teker de Diyarbakır ve Muş'ta eylem yaptığını belirtti.

HDP ve PKK'dan korkmadığını ifade eden Teker, şunları kaydetti: "Çocuklarımızı getirsinler. Çocuklarımız Avrupa'ya götürdüler. Avrupalılar orada Kur'an-ı Kerimi yakıyorlar. Allah onların ciğerini yaksın. Yeter artık bu anne ve babalar, Diyarbakır'da Muş'ta ve Hakkari'de eylem yapıyorlar. Bize çocuklarımızı bize teslim etsinler. Biz HDP ve PKK'nın kapatılmasını istiyoruz. Oğlumu istiyorum. Ben ve kardeşin Cuma hasta. Kardeşini her hafta Elazığ'ta tedaviye gönderiyorum. Eğer sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol oğlum"