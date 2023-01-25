Sağlık devrimi 6 yıl önce Yozgat’ta başladı

Başkan Erdoğan'ın 'En büyük hayalim' dediği şehir hastanelerinin ilki 6 yıl önce bugün Yozgat'ta açılmıştı. Yozgat Şehir Hastanesi o günden bu yana 6 milyon hastaya hizmet verdi, Türkiye'nin ortasında yıldızlaşan bir sağlık üssü olarak her geçen yıl marka değerini yükselten hastanede 180 bin ameliyat yapıldı. 475 yataklı hastane pandemiyle mücadelede en önemli merkezlerden biri oldu. İlk şehir hastanesi olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, "Çevre iller için bir bölge hastanesi olarak önemli rol oynuyoruz. Yurtdışından da çok hastamız geliyor. Palyatif servisimiz yaraları olan kanserli hastalarımız için çok önemli. Burada son teknolojilerle tedavi sağlamaktayız. Ayrıca otelcilik hizmeti de sunuluyor. Hastalarımıza daha konforlu ve rahat tedavisini sağlayabilecek bir ortam sağlıyoruz. Amacımız hasta ve çalışan memnuniyetini üst düzeye çıkarabilmek. Kovid döneminde büyük yük sırtladık. Bir haftada 32 yoğun bakım daha açabildik. Kovid polikliniği için ayrı bir alan oluşturabildik. Temizlik ve hijyen kritikti. Yozgat Şehir Hastanesi Kovid savaşından rahat çıktı" diye konuştu.Türkiyebugüne kadar 20 şehir hastanesi açtı. Yapımı devam eden 13 şehir hastanesinden İzmir Bayraklı, Kocaeli, Gaziantep ve Kütahya'dakilerin bu yıl açılması planlanıyor. Toplam 33 şehir hastanesi hizmete girdiğinde yatak kapasitesi 43 bini aşmış olacak. Mevcut 20 şehir hastanesinin 14'ü kamu-özel işbirliği modeliyle, 6'sı genel bütçeden yapıldı. Kamu-özel işbirliğiyle hizmet veren hastanelerin 22 bin 675, genel bütçeyle yapılan hastanelerin 6 bin 730 yatağı var.Yozgat Şehir Hastanesi 2017'deki açılışından bir yıl sonra ABD'li Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçerek, "Seviye 7 Tam Dijital Hastane" olarak tescil edildi. Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi oldu. Dijitalleşme sürecinin en üst noktası kabul edilen 'HIMSS Emram Stage 7 Sertifikasyonu' almaya hak kazanan hastane bu özelliğiyle Avrupa'da ilk ve tek sağlık kurumu oldu.Eski hastanelere göre çok büyük fark var. Özel banyosu var. Tetkikler için bile araçla götürüyorlar. Hizmetleri çok güzel. Dört dörtlük bir hastane. Evimiz gibi.Eskinin imkânsızlıklarla dolu hastanelerinden bugünlere gelmemiz büyük şans. Gurur duyuyoruz.Trafik kazası nedeniyle koltuk değneğine bağımlı kaldım. Bu hastanede en iyi sağlık hizmetini alıyorum. Burası anlatılmaz, yaşanır.Böyle bir hastane görmedim. Yemekleri de çok güzel. Yapanlara Allah uzun ömür versin.Otel konforunda hizmet var. Buradaki cihazlar Avrupa'da yok.Her şey dört dörtlük. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun.