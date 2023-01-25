Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! "Seçim tarihi kesinleşti, 14 Mayıs"

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuk olduğu bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:
İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'İ YAKMA PROVOKASYONU
"Öteden beri Rusya'ya dönük olarak tehdide yönelmiş bir Avrupa var. Ama kendi içindeki tehdidi göremedi. Bu da aşırı sağ. Bunlar neye karşılar. Avrupa demokrasisine karşılar. AB'ye karşılar. Bunların refleksi tarihlerine baktığımızda 2. Dünya Savaşı'ndan önce Yahudileri hedef olarak gösteriyorlar şimdi Müslümanları gösteriyorlar. AB'nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini gören ülkeler bu aşırı sağ gruplara çok fazla destek veriyorlar.
Cumhurbaşkanımız güçlü bir figür, onların düşman olduğu değerler açısından. Bunların hepsi Nazi aslında. Bu durum son derece tehlikeli. En tepede bir Erdoğan düşmanlığı var, onu kaldırdığınızda Türkiye, İslam göçmen düşmanlığı var. Aslında onu da kaldırdığınızda AB değerlerine karşılık var. Bunlar bildiğiniz faşistler. En alta indiğiniz zaman antisemitizm var. Rusya Ukrayna savaşı da tetikliyor bu faşist grupları.
Rusya Ukrayna savaşı ortaya çıktıktan sonra modern Avrupa değerleri değil, AB öncesi her bir ulusun kendi değerleri üzerinden yapıdan gitmek istiyorlar. Almanya'dan tutun Fransa'ya kadar merkez siyasetin bunlara karşı anlayışlı göstermesi, her seferinde aşırı sağı daha yükseltmiş oluyor.
"BÜTÜN EYLEMLERİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SOKUYORLAR"
İçeriden bir sabotaj var. İsveç ve aşırı sağ grupların güçlü olduğu yapılar var. İsveç Başbakanı diyor ki; Bu eylemleri yapanlar bizim NATO'ya üye olmamızı engelliyor. Bunlar sizi engelliyorsa ve siz buna karşı bir şey yapamıyorsanız tabii ki bir zaaf söz konusu. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin yakılmasını biz kabul etmeyiz' dediler, ama bundan sonra bütün eylemleri ifade özgürlüğüne sokuyorlar.
Burası yargı sistemim böyle diyor. O zaman terörle mücadele yasasını değiştirin. Bu bir terör eylemidir. Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan eylem tamamen terör eylemidir ve terör eylemi muamelesi görmelidir. İfade hürriyetini de yok eden bir durumdur bu. Kur'an-ı Kerim yakan alçakla bunu gazeteci finanse etmiştir. Taa 70'li yıllarda öncesinde bu göçmen meselesini faşitlerin nasıl kullanıldığını anlatan kitaplarında çok önemli kritikler vardır. Burada da Nazi geleneğinin güçlü olduğu yapılar var."