SON DAKİKA: CHP’den Cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Bizim kararımız net başka bir düşüncemiz de yok!

İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NA MESAFELİ

Masadaki en büyük ikinci parti olan İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli duruyor. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin adaylığını istiyor. Kılıçdaroğlu da, bu iki ismi veto ediyor. Kılıçdaroğlu, Akşener'i, 'İç işlerimize karışma' diyerek uyarmıştı.

Demokrat Partive Saadet Partisi, Kılıçdaroğlu'na tam destek verirken, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin net bir tavrı bulunmuyor. HDP de, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor.