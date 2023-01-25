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Giriş Tarihi: 25.1.2023 11:37

SON DAKİKA: CHP'den Cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Bizim kararımız net başka bir düşüncemiz de yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak'tan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması geldi. Toprak, tek aday seçeneklerinin Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayarak, "Bunun dışında da bir kararımız yok." dedi.

SON DAKİKA: CHP’den Cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Bizim kararımız net başka bir düşüncemiz de yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu, bundan başka bir düşüncelerinin de olmadığını söyledi.

TOPRAK: KARARIMIZ NETTİR

CHP Genel Başkanı'nın Başdanışmanı Toprak, 6'lı masanın adayı belli olmazken, kendi kararlarının net olduğunu vurguladı. Toprak, "Kararımız net, adayımız Kılıçdaroğlu. Bunun dışında da bir kararımız yok." dedi.

SEÇİM 14 MAYIS'TA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta olacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler 6'lı masaya çevrildi. Seçime 4 aydan kısa süre kala 6'lı masanın adayı hala belirsizliğini koruyor.

30 OCAK'TA ADAYLIK KONUSUNU GÖRÜŞECEKLER

6'lı masa daha önce 10 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda yazı fontları, satır boşlukları, kenar aralıkları, kullanılacak dil gibi konular belirlendi. Toplantıda bir türlü adaylık konusunun görüşülmemesi vatandaşın tepkisini çekti. Masa 11'inci toplantısında adayları görüşecek. Gelen kulis bilgileri bu yönde. Masanın adayının Şubat sonunda açıklanması bekleniyor.

İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NA MESAFELİ

Masadaki en büyük ikinci parti olan İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli duruyor. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin adaylığını istiyor. Kılıçdaroğlu da, bu iki ismi veto ediyor. Kılıçdaroğlu, Akşener'i, 'İç işlerimize karışma' diyerek uyarmıştı.

Demokrat Partive Saadet Partisi, Kılıçdaroğlu'na tam destek verirken, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin net bir tavrı bulunmuyor. HDP de, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor.

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SON DAKİKA: CHP'den Cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Bizim kararımız net başka bir düşüncemiz de yok!
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