Son dakika: Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için karar tarihi belli oldu

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirmişti. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa küfür ettiği görülüyor.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.