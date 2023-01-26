6’lı masa 11’inci kez toplanıyor! İşte görüşmenin perde arkası

6'lı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı için gözler bugün yapılacak toplantıya çevrildi. İYİ Parti ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda ilk kez aday meselesinin konuşulacağı belirtildi.
Seçim tarihi net olarak 14 Mayıs işaret edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak çalışmalarına hız verdi.
KILIÇDAROĞLU'NA '26 OCAK' DESTEĞİ!
6'lı masadaki görüşme öncesi CHP genel merkezi kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Ana muhalefet lideri aralarında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
Bir buçuk saat süren görüşmede söz alan belediye başkanları 'Bizim adayımız zaten belli, adayımız sizsiniz bunu her yerde açıklıyoruz' diyerek Kılıçdaroğlu'na destek verdiler. Adayın bir an önce açıklanmasının gerektiğini dile getiren belediye başkanlarına, CHP genel başkanı adayı 6'lı masanın belirleyeceğini söyledi.
İYİ PARTİ İKNA OLDU, KILIÇDAROĞLU ADAY
A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Melih Altınok'la Sebep Sonuç programında muhalefete dair son kulisleri paylaştı. Gelen bilgilere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ısrarı sonuç vermedi. İYİ Parti ve Akşener CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu.
Ankara kulislerinden son bilgiler: İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu
İLK KEZ ADAY KONUŞACAKLAR
İyi Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek toplantıda ise ilk kez cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelecek.
Ortak aday konusunda anlaşan 6'lı masada, adaylık için öne çıkan isimler dillendirilecek.
ADAYIN ÖZELLİKLERİ BELİRLENECEK
Liderler aday seçiminde dikkate alınması gereken kriterleri değerlendirecek. Toplantıda adayın ne zaman açıklanacağına ilişkin de bir mutabakata varılması öngörülüyor.
ADAY AÇIKLAMASI ŞUBAT AYINA KALDI
Genel başkanlar 30 Ocak'ta düzenleyecekleri lansmanla hükümet programını duyurup Şubat ayı içerisinde ise adayı açıklamak niyetindeler.
BABACAN: ALTILI MASA'NIN TAKIM KAPTANININ KİM OLACAĞINI KONUŞACAĞIZ
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin, "Biz masada 'Takım kaptanı kim olsun'u konuşacağız" dedi. Altılı Masa'nın aday belirleme sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Babacan, "Biz masada altı parti olarak açık yüreklilikle 'Takım kaptanı kim olsun'u konuşacağız. Mutabakat benim üzerimde oluşursa kaptanlığı tabii ki yaparım. Kazanmakta da yönetmekte de sorun olmaz. Bunu 'ben-sen' meselesine getirmek doğru olmaz. Takım, takım olarak başarılı olacak" dedi.