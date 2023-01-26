6’lı masa 11’inci kez toplanıyor! İşte görüşmenin perde arkası

BABACAN: ALTILI MASA'NIN TAKIM KAPTANININ KİM OLACAĞINI KONUŞACAĞIZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin, "Biz masada 'Takım kaptanı kim olsun'u konuşacağız" dedi. Altılı Masa'nın aday belirleme sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Babacan, "Biz masada altı parti olarak açık yüreklilikle 'Takım kaptanı kim olsun'u konuşacağız. Mutabakat benim üzerimde oluşursa kaptanlığı tabii ki yaparım. Kazanmakta da yönetmekte de sorun olmaz. Bunu 'ben-sen' meselesine getirmek doğru olmaz. Takım, takım olarak başarılı olacak" dedi.

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