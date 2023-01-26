Son dakika: AK Parti’den Batı medyasının kara propagandasına sert tepki: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek

Son dakika haberleri: 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala yabancı basın, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. İngiliz The Economist'in ardından Alman Stern dergisi de seçimler öncesi Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Alman dergisinde Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadelerin yer aldığı skandal bir analiz yayınlandı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: DOĞRUDAN TÜRKİYE'DEK SEÇİMLERE TARAF OLUYORLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Batı medyasına sert tepki gösterdi. Batı medyasının skandal manşetlerle doğrudan Türkiye'deki seçimlere taraf olduklarını belirten Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın barışa odaklı dış politika çizgisi, bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek." dedi.