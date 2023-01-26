Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti'den Batı medyasının kara propagandasına sert tepki: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek
Giriş Tarihi: 26.1.2023 13:01 Son Güncelleme: 26.1.2023 13:26

Son dakika: AK Parti'den Batı medyasının kara propagandasına sert tepki: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Batı medyasına sert tepki gösterdi. Batı medyasının skandal manşetlerle doğrudan Türkiye'deki seçimlere taraf olduklarını belirten Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın barışa odaklı dış politika çizgisi, bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika: AK Parti’den Batı medyasının kara propagandasına sert tepki: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek

Son dakika haberleri: 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala yabancı basın, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. İngiliz The Economist'in ardından Alman Stern dergisi de seçimler öncesi Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Alman dergisinde Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadelerin yer aldığı skandal bir analiz yayınlandı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: DOĞRUDAN TÜRKİYE'DEK SEÇİMLERE TARAF OLUYORLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Batı medyasına sert tepki gösterdi. Batı medyasının skandal manşetlerle doğrudan Türkiye'deki seçimlere taraf olduklarını belirten Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın barışa odaklı dış politika çizgisi, bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek." dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar. Doğrudan Türkiye'deki seçimlerde taraf oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduklarını açıkça belirtiyorlar.

Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir; ilkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor. Çirkin ve ciddiyetsiz yaklaşımlarla Türkiye'deki siyasi süreçleri etkileyebileceklerini düşünüyorlar.

Cumhurbaşkanımızın barışa odaklı dış politika çizgisi, bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek."

Kara propoganda faaliyetleri ve yıkıcı siyaset biçimleri şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine zerre kadar zarar veremedi, bundan sonra da veremeyecek. Cumhurbaşkanımızın reform ve hizmet siyaseti, barış ve güven üreten dış politikası hepsine cevap veriyor."

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Son dakika: AK Parti'den Batı medyasının kara propagandasına sert tepki: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek
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