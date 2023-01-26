AK Parti’den gençlere özel seçim beyannamesi

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence özel çalışma hazırladı. Ağustos ayında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan seçim strateji toplantılarında seçim beyannamesinin de hazırlıklarına başlayan AK Parti, bu yıl ilk kez gençlere özel beyanname hazırlanması konusunu gündeme taşıdı. AK Parti Gençlik Kolu Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın önerisi ile gençler için ayrı bir çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlere önem veriyor. Son iki yılda 36 kez gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, gençlerden gelen öneri ve taleplerle kendilerini yenilediklerini ifade etmişti. Gençler için hazırlanacak beyannamenin önümüzdeki haftalarda şekillenmesi bekleniyor.