Başkan Erdoğan’la görüşme hayali gerçek oldu! Alime Teyze o anları SABAH’a anlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde ödüle layık görülen Kenan Yavuz'un annesi Alime Yavuz'un hayali gerçek oldu. Başkan Erdoğan'ı çok seven Alime Yavuz, yıllardır görmek istediği Erdoğan'a, "Çok şükür görmeye geldim. Kete getirecektim izin vermediler geldiğinde kete yaparım sana. Çabuk gel ölürüm falan bir daha görür miyim seni?" dedi. Buna karşılık Başkan Erdoğan'da Bayburt'ta Alime Yavuz'u ziyaret etme sözü verdi. Hayali gerçek olan Alime teyze, SABAH'a duygularını paylaştı.
GÖRÜNCE HEYECANDAN AĞLADIM
Yavuz, "Reis yetimlerin, ihtiyarların elinden tuttu. Evvelden ilaç almak için kuyruğa girer alırdık, şimdi evlerin içine girdi. Bundan büyük nimet olur mu? Yurdumuzu şenlendirdi, bizi düşman elinden kurtardı. Denize köprü kurdu, bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdı, kıymet verdi şeref verdi. Uşaklarıma ne kadar dua ettimse ona da o kadar dua ettim. Görünce çok heyecanlandım, ağladım. 2001 yılından beri görmek istiyordum. Allah sağlık versin. Evvelden lastik bulamıyorduk giymeye, şimdi fakiri olsun zengini olsun çifter çifter ayakkabısı var" ifadelerini kullandı.
"EMRİN OLUR GELECEĞİM" DEDİ
Başkan Erdoğan ile konuştuklarını aktaran Alime teyze, "Başkanım çok arzu ediyordum seninle görüşmeyi. Rüyamda bile gördüm seni dedim. Buyurun gelin size tandır ketesi yapayım. Bak ben geldim yaşlı olarak ben de sizi bekliyorum, gelip görmenizi istiyorum dedim. Çok teşekkür etti. 3 kere elimi öptü. Ben ona 2001 senesinden beri dua ediyorum. Bayburt'a kete yemeye gelecek. Ben 88 yaşındayım geldim onu gördüm, o da gelip beni görecek. Söz verdi. 'Emrin olur geleceğim' dedi. Kete, su böreği, ballı börek, lor dolması yapacağım gelince. Pişecek malzeme çok." ifadelerini kullandı.
RÜYAMDA ÜSTÜNDE AY YILDIZLI KIYAFETİ VARDI
BaşkanErdoğan'ı gördüğü rüyasını anlatan Alime teyze, "Rüyamda bile onu gördüm. Rüyamda iki kişi geldi yukarıya çıktı, geldiler başkanı görmeye. Kenan'da üstüne ay yıldızlı kıyafet giymiş, başkanın da üstü hep ay yıldız. Kenan gitti elini öptü, o da kulağını çekti ama arkadaşı elini öptü onun kulağını çekmedi. Onu çok iyi gördüm rüyamda, üstünde ay yıldızlı kıyafet vardı" dedi.
"BİDONLA İSTANBUL'A SU YOLLUYORDUM"
İstanbul'un su sıkıntısı yaşadığı dönemde Erzincan'dan İstanbul'a su yolladığını anlatan Alime Yavuz, şunları söyledi:
"Şoföre dedim 5 dakika müsaade et. Büyük bir bidona su doldurdum getirdim. 'Anacığım bu ne' dedi. 'İstanbul'da su yokmuş bunu çocuğuma götür' dedim. Dedi ki 'bu kaç gün gidecek.' 'Senin gibi anayı görmedim hiç' dedi. Reise bunu da anlatacaktım. 'Senden önce İstanbul'da su yoktu ben çocuklara bidonla su yolluyordum' diyecektim. Bayburt'a geldiğinde anlatacağım. Eskiden Türkiye'yi kim tanıyordu. Reis geldikten sonra Bayburt Bayburt oldu, İstanbul İstanbul oldu, Ankara Ankara oldu. Kim tanıyordu."
ANNEM YILLARDIR SİTEM EDİYORDU
Alime Yavuz'un oğlu Kenan Yavuz, "Annem yıllardır hep söyler beni ille de Tayyip Erdoğan ile tanıştır diye hep sitem ederdi. Kısmet bugüneymiş. Yıllardır evde herkese söylediklerini Cumhurbaşkanımıza kendi söylemek nasip oldu. Çok güzel oldu. Cumhurbaşkanımız da olağanüstü tevazuuyla annemin elini öpmesi, konuşturması, elini bırakmaması, muhabbeti kurması annemi çok mutlu etti. En sonunda da 'vaktim çok yok artık kete yemeye gel de ölmeden' diye o da 'emrin olur' dedi.