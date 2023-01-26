Başkan Erdoğan’la görüşme hayali gerçek oldu! Alime Teyze o anları SABAH’a anlattı

"EMRİN OLUR GELECEĞİM" DEDİ

Başkan Erdoğan ile konuştuklarını aktaran Alime teyze, "Başkanım çok arzu ediyordum seninle görüşmeyi. Rüyamda bile gördüm seni dedim. Buyurun gelin size tandır ketesi yapayım. Bak ben geldim yaşlı olarak ben de sizi bekliyorum, gelip görmenizi istiyorum dedim. Çok teşekkür etti. 3 kere elimi öptü. Ben ona 2001 senesinden beri dua ediyorum. Bayburt'a kete yemeye gelecek. Ben 88 yaşındayım geldim onu gördüm, o da gelip beni görecek. Söz verdi. 'Emrin olur geleceğim' dedi. Kete, su böreği, ballı börek, lor dolması yapacağım gelince. Pişecek malzeme çok." ifadelerini kullandı.