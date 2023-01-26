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Giriş Tarihi: 26.1.2023 10:24

DEAŞ operasyonu: 15 tutuklu

El-Bab’da düzenlenen DEAS operasyonunda örgütün Sözde kadısının da aralarında bulunduğu 15 terörist yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
DEAŞ operasyonu: 15 tutuklu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, El-Bab Yerel Güvenlik Teşkilatınca DEAŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda aralarında örgüt içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 tabanca, bir av tüfeği, 85 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Yerel adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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DEAŞ operasyonu: 15 tutuklu
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