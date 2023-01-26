Eksi 15 derecede PKK’ya Abluka operasyonu başladı! Komandolar, kış sığınaklarını imha etti

İçişleri Bakanlığı'nın yurt içinde 'Eren Abluka' ve Milli Savunma Bakanlığı'nın da sınır ötesinde terör örgütüne yönelik başlattığı 'Pençe Harekâtları' örgüte ağır darbe indirmeye devam ediyor. Terör örgütünün kış üstlenmesine geçmesini engellemek amacıyla bölgede başlatılan Eren Abluka operasyonlarının bir yenisi de İran sınırında yer Van'ın Çatak İlçesi'ne bağlı Acarlar bölgesinde başlatıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Van İl Jandarma Komutanlığı'nın sevk idaresinde yapılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu"nda komandolar bölgeyi didik kontrol ediyor. Yer yer karla kaplı olan bölgede, hava sıcaklığının -15 dereceye kadar hissedildiği operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinden oluşan 4 tabur, 480 personel ile 37 operasyonel tim görev alıyor. Arazi şartları zor bir bölgede sürdürülen operasyonda, ele geçirdikleri kış sığınakları imha etti.