İşte DEVA’nın sözde yol haritası! Her bir maddesi Türkiye’yi koalisyonlar karanlığına sürüklüyor

SABAH, DEVA Partisi'nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası'na dair önemli kulis bilgileri elde etti. Türkiye'nin hükümet bunalımları yaşadığı, yetki karmaşası nedeniyle bürokratik tıkanıklıklara maruz kaldığı kaolisyonlar döneminin makyajlanmış hali, DEVA Partisi tarafından 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin Yol Haritası' adı altında adeta milletimize dayatılmak isteniyor.
GENEL BAŞKANLAR CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI
DEVA'nın taslak seviyesindeki geçiş sürecinde en dikkat çeken detay Millet İttifakı'nı oluşturan 6 Genel Başkan'ın da, parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alacağının belirtilmesi oluyor.
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Yine ittifaktaki her partinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bir adet bakanla temsil edilmesi de DEVA'nın talepleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı'nın, herhangi bir bakanı görevden almak için ilgili genel başkanların rızasını araması da şart koşuluyor. ,
ATAMALARDA VE KARARLARDA UZLAŞI ŞARTI
Yine; seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilan etme, milli güvenlik politikalarını belirleme, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, üst düzey bürokrat atamaları ve rektör atamalarında, ilgili bakanların ve genel başkanların da onayı, parlamenter sisteme geçiş sürecini yol haritasında yer alıyor.
DEVA Partisi'nin, yol haritası metnin de başka çarpıcı detaylar da bulunuyor.