İşte DEVA’nın sözde yol haritası! Her bir maddesi Türkiye’yi koalisyonlar karanlığına sürüklüyor



GENEL BAŞKANLAR CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

DEVA'nın taslak seviyesindeki geçiş sürecinde en dikkat çeken detay Millet İttifakı'nı oluşturan 6 Genel Başkan'ın da, parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alacağının belirtilmesi oluyor.

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Yine ittifaktaki her partinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bir adet bakanla temsil edilmesi de DEVA'nın talepleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı'nın, herhangi bir bakanı görevden almak için ilgili genel başkanların rızasını araması da şart koşuluyor. ,