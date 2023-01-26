NATO’ya girmek isteyenler müttefikliğe uygun davranmalı

Yılınilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında (MGK) NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizildi. MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat 40 dakika süren MGK sonrası yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:Yunanistan'ın sürdürdüğü kışkırtıcı eylem ve söylemler ile silahlanma gayretleri, bölgemizdeki gerilimi artırmanın ötesinde bir fayda sağlamaz. Türkiye'nin milli güvenliğini ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını desteklemektedir, buna mukabil NATO İttifakı'na katılmak isteyen devletlerin de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerekmektedir. PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele konusundaki mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülükler somut adımlarla bir an evvel yerine getirilmelidir.İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınandı. Din, vicdan ve düşünce hürriyeti gibi değerleri temellerinden sarsan, demokrasi ve ifade özgürlüğü ile de izah edilemeyecek eylemleri teşvik ve himaye edenlerin, insan haklarını hiçe sayan bu nefret suçuna ortak oldukları hatırlatıldı.Başarıyla devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında kurula bilgi sunuldu, ihtiyaç duyulması halinde daha ileri adımların atılacağı, bunun için gereken hazırlıkların tam olduğu kaydedildi.