Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı: Başvurusu reddedildi
Giriş Tarihi: 26.1.2023 11:34 Son Güncelleme: 26.1.2023 11:57

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı: Başvurusu reddedildi

Son dakika haberleri: Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin "sözlü savunma dahil tüm yargılama faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası bir tarihe ertelenmesi" talebini reddetti. Yüksek Mahkeme, tedbire ilişkin savunmanın yapılması için 15 gün ek süre verilmesine karar verdi. Ayrıca, 14 Mart Salı günü partinin esasa ilişkin savunmasını yapması kararlaştırıldı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Son dakika: Anayasa Mahkemesi’nden HDP kararı: Başvurusu reddedildi

Son dakika haberleri: Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin "Kapatılma kararı seçim sonrasına bırakılsın" talebini reddetti.

HDP Hukuk Komisyonu, partinin kapatılması istemli davada kararın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonraya bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar vermişti. Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan ek bilgi ve belgeler kapsamında partiye savunma yapması için ayrıca 30 gün süre vermişti.

15 GÜN EK SÜRE VERİLDİ...

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "sözlü savunma dahil tüm yargılama faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası bir tarihe ertelenmesi" talebi ile davalı partinin 30 gün içerisinde savunma hazırlanabilmesinin mümkün olmaması sebebiyle 2 aydan az olmamak üzere ek süre verilmesi talebini Genel Kurul'da görüştü.

Yüksek Mahkeme, dosyanın görüşülmesinin seçim sonrasına ertelenmesi talebinin reddine karar verirken, tedbire ilişkin savunmanın yapılması için 15 gün ek süre verilmesine karar verdi.

Ayrıca, 14 Mart Salı günü partinin esasa ilişkin savunmasını yapması kararlaştırıldı.

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Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı: Başvurusu reddedildi
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