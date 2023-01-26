Son dakika: Anayasa Mahkemesi’nden HDP kararı: Başvurusu reddedildi

15 GÜN EK SÜRE VERİLDİ...

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "sözlü savunma dahil tüm yargılama faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası bir tarihe ertelenmesi" talebi ile davalı partinin 30 gün içerisinde savunma hazırlanabilmesinin mümkün olmaması sebebiyle 2 aydan az olmamak üzere ek süre verilmesi talebini Genel Kurul'da görüştü.