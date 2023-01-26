TBMM Başkanı Şentop’tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Uzamasının ağır bedelleri olacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ve beraberindeki heyetle görüştü. Şentop, Türkiye'nin ortak sınırı olmamasına rağmen Moldova'yı komşusu olarak kabul ettiğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık çerçevesinde güçlendirmek istediklerini söyledi. İkili ilişkilerin yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerde yaşanan artıştan duydukları memnuniyeti de dile getiren Şentop, 1 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefinin yakalandığını belirterek, "Artık yeni yüksek iddialı hedefler belirlemeliyiz" dedi.

'SAVAŞIN TIRMANMA SARMALINA GİRMESİ TEHDİDİ ARTIRACAK'

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine değinen Şentop, Ukrayna'daki savaşın bölge açısından güvenlik, ekonomi ve ticaret açısından neden olduğu sorunlara işaret ederek, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını temel adan adil çözümün bir an önce diplomasi yoluyla tesis edilmesini arzu ediyoruz. Bu konuda Türkiye büyük bir gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanı'mız tarafları masaya oturtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle bu 'tahıl koridoru'nun açılmasıyla ayrıca esir değişimiyle ve şimdi de insani koridorun açılmasıyla ilgili gayretlerimizle konunun çözümü için önemli, etkili adımlar atıyoruz. 1 yıldır süren savaşın daha da uzamasının hepimiz açısından ağır bedelleri olacaktır. Savaşın tırmanma sarmalına girmesi bölge açısından güvenlik tehdidini artıracaktır. Bu itibarla gayretlerimizi, müzakere edilmiş bir çözümü kolaylaştırma yönünde yoğunlaştırmalıyız" diye konuştu.

'İHTİYACIMIZ OLAN TEK ŞEY BARIŞ'

Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu da Türkiye'nin hem pandemi döneminde hem de Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Moldova'ya verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Ukrayna'daki çatışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oynadığı rolün öneminin ortaya çıktığını vurgulayan Grosu, 'tahıl koridoru'nun açılması, esir değişimi gibi konuların önemine işaret ederek, "İhtiyacımız olan tek şey barış. Her iki tarafın bir masanın etrafında toplamasını arzu ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop ve konuk meclis başkanı, heyetler arası görüşmenin ardından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombalanan alana karanfil bıraktı. Şentop, mevkidaşına '15 Temmuz Milli Birlik Günü' sergisini ve TBMM Genel Kurul Salonu'nu da gezdirdi.

SIRBİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜ

Meclis Başkanı Şentop daha sonra Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'i kabul etti. Şentop, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin bölgesel barış ve istikrar açısından önem taşıdığını söyledi. Siyasi ilişkilerdeki ilerlemenin, iktisadi, ticari ve kültürel boyuta odaklanılmasına imkan verdiğini vurgulayan Şentop, 2021 yılında 2 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin, 2022 sonunda 2,5 milyar dolara yaklaşmış olmasından ve orta vadeli hedef olan 5 milyar dolara doğru ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Hem yatırımlar hem de turizm alanında Türkiye ile Sırbistan arasında pozitif gelişmelerin yaşandığını kaydeden Şentop, son yıllarda Avrupa'nın en hızlı büyüyen üçüncü ekonomisi olan Sırbistan'ın, bölgede en fazla dış yatırım çeken ülke haline geldiğini belirtti. Şentop, kalkınma hamlesinde bölgesel istikrarın büyük rolünün olduğunu dile getirerek, "Siyasi gerginliklerin ve krizlerin bu olumlu gelişmeleri sekteye uğratmamasını arzu ediyoruz" dedi.