Yardımcısını taciz eden okul müdüründen pişkin sözler: Öğretmenliğe düşürüldüm mağdurum

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki E.B.ye sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladı.

A.Y'ye defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden E.B, okul müdürü hakkında şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında A.Y. hakkında 'Cinsel taciz' ve 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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'MÜDÜRLÜKTEN ÖĞRETMENLİĞE DÜŞÜRÜLDÜM'

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A. Y., E.B.'nin sigara içtiğini bu nedenle odasının kapısını kilitlediğini söyleyerek kendisine yardımcı olduğunu, bu sayede sınavı kazandığını ifade etti. A.Y., "Müdürlükten öğretmenliğe düşürüldüm, bunun ezikliğini yaşıyorum. Mağdurum" dedi.

'MÜDÜRÜN YANINA YALNIZ GİTMEK İSTEMİYORDU'

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.N., okulda hizmetli olarak çalıştığını E.B.'nin A.Y.'den korktuğunu bu nedenle odayı boş bırakmamasını istediğini söyleyerek, "Müdire hanım, müdürün yanına yalnız gitmek istemiyordu. Korkuyordu. Bana biz birlikteyken 'Odayı boş bırakma, çay kahve getir' diyordu. Müdür bana birkaç kez 'müdire hanım, gelsin benim odamda kahvesini içsin' dedi" diye konuştu. Beyanların ardından mahkeme, A.Y.'nin yurt dışı yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.