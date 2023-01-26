Yargıtay ve Danıştay’dan YSK’ya giden üyelerin tamamı belli oldu

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Başkan Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri sona erdi. Bu kapsamda 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapıldı. Danıştay'daki seçimlerde Ali Çopur ve İsmail Kalender Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine seçildi. Yargıtay'da ise 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu, 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır ve 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta YSK üyeliğine seçilen isimler oldu.

YENİ ÜYELER YEMİN ETTİKTEN SONRA BAŞKAN SEÇİLECEK

Yeni seçilen üyeler, görev süresi dolan üyelerin yerine yemin edecek. Yemin töreni sonrasında, 24 Ocak'ta halen göreve devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli yapılacak oylama sonrasında en çok oy alan üye, YSK Başkanı olacak ve seçimi yeni başkan yürütecek. Yargıtay ve Danıştay kontenjanından yeni seçilen üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

Toplamda 11 üyesi bulunan YSK, 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 6'sını Yargıtay, 5'ini de Danıştay Genel Kurulları kendi üyeleri arasından 6 yıllığına seçiyor. YSK, son dönemde yedek-asil ayrımı yapmadan 11 kişilik bir kurul gibi çalışıyor. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de YSK'nın bütün toplantı ve görüşmelerini izlemek için katılabiliyor.