Ali Erbaş: İfade özgürlüğü, hakareti masum gösteremez

Onun koruyucusu da elbette biziz. Kur'an-ı Kerim, bütün insanlığı hidayete ve ebedi kurtuluşa davet eder. Rabb'imize, çevremize ve bütün kainata karşı görev ve sorumluluklarımızı bize öğretir. İslam'ın hayat veren hükümlerini açıklar. Bilgi ve hikmetin, iyilik ve güzelliğin yollarını gösterir. Barış ve huzurun, adalet ve birlikte yaşamanın ilkelerini bildirir. İnsan onur ve haysiyetini, hak ve hürriyetini mukaddes bilmeyi emreder. Kur'an-ı Kerim'i rehber edinen Müslümanlar, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerle bir arada, barış ve huzur içinde yaşamanın en güzel örneklerini sunmuştur. Farklı din mensupları Müslümanların idaresi ve koruması altında dinlerini özgürce yaşamıştır" dedi.



"İSLAM'DA BAŞKALARININ İNANCINA HAKARET ETMEK, KUTSALINA ZARAR VERMEK YOKTUR"



Allah'ın 'Dinde zorlama yoktur' buyruğu ile herkese inanç özgürlüğü tanıdığına vurgu yapan Erbaş, "İslam medeniyetinde başkalarının inancına hakaret etmek, kutsalına zarar vermek yoktur. Bu husus, Kuran-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir; Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler. Son günlerde Kur'an'a ve İslam'a yönelik çirkin saldırılar sadece Müslümanları değil insanlığın bütün ortak değerlerini ve toplumsal barışı hedef almaktadır. İnsan onurunu zedelemek, kutsal değerlere saldırmak, hak ve hukuk tanımamak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez. İfade özgürlüğü, hiçbir inanca ve o inancın mensuplarına hakareti masum gösteremez. Özgürlük, hiç kimseye bir başkasının hakkını ihlal etme yetkisi veremez.