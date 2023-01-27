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Giriş Tarihi: 27.1.2023 09:42

Bakan Soylu duyurdu! İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu'nda çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de 36. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 202 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Soylu duyurdu! İzmir’de Kökünü Kurutma Operasyonu’nda çok sayıda gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"202 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

"İzmir'de 36. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdik. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İzmir İl Jandarma Komutanlığımızdan toplam bin 472 polis ve jandarmamızın katılımıyla, aynı zamanda 24 köpek, hava araçlarıyla birlikte sabah saatlerinde başlayan operasyonda 225 hedefimiz söz konusuydu. 202'sini şu ana kadar arkadaşlarımız gözaltına aldılar"

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Bakan Soylu duyurdu! İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu'nda çok sayıda gözaltı
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