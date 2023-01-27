Bakan Soylu’dan muhalefete seçim mesajı: Ataları gibi mağlup olacaklar

"DÜNYADAKİ BİRÇOK ÜLKE İHA VE SİHA'LARI ALMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Türkiye'nin bir üretim merkezi olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Organize sanayi sitelerimiz dolmaya devam ediyor. Sadece Diyarbakır'da 3 tane sanayi sitemizde 450 yatırımcı sırada bekliyor. Türkiye'nin neresine yaparsan yap, insanlar koşarak üretim merkezlerine gidiyor. İlk kez bu fırsatı yakaladık. 300 yıldır bu fırsatı bekliyorduk. Bunu Tayyip Erdoğan, sabırla, 21. asrın başından itibaren büyük bir anlayışla gerçekleştirdi. Hiçbir Avrupalı, Batılı, Türkiye'ye 'Gıda krizini çöz.' diye gelmezdi. Çözemediler, Batıyla makası kapatıyoruz. Makas kapandıkça onların Türkiye içerisindeki adamları çıldırıyorlar. Diyorlar ki 'Bunlar cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyorlar.' Orduya, askerimize, silahlı kuvvetlerimize hakaret ediyorlar. Çıldırıyorlar, 'İHA ve SİHA'ları üretmeyin.' diyorlar. Çünkü dünyadaki birçok ülke İHA ve SİHA'ları almak için Türkiye'ye geliyor. İki şey yapmamız lazım. Birisi çok çalışmak, bizden öncekilerden ve bizden sonrakilerden çok çalışacağız. Örnek gösterilen bir çalışmayı ortaya koyacağız. Bizden öncekilerden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olacağız. Siz Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde yetişen gençlersiniz. Tayyip Erdoğan'ın önünde dünya duramıyor. Sizin önünüzde hiç duramayacaktır."

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise gençliği X, Y ve Z olarak değil de TEKNOFEST gençliği olarak tanımladıklarını söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu belirten Sürekli, "Gençlerimiz gümbür gümbür geliyor. AK Parti gençliği de gümbür gümbür maşallah. Türkiye'de AK gençlik rüzgarı esiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı programlarda görüyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Türkiye'de gençlerde açık ara birinci olacağız. İzmir'de de Cumhur İttifakı olarak birinci olacağız. Seçim çalışmalarına, 31 Mart 2019'de yerel seçimler bitince 1 Nisan'da sahadaydık. Pandemiye rağmen bu teşkilat 4 yıldır hiç sahadan ayrılmadı. Seçime hazırız. Son 3,5 ayda milletvekili adayları belirlenecek, onlar da projelerini ve iktidarımızın 21 yılını anlatacaklar." diye konuştu.