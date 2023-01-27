Başkan Erdoğan Belçika’daki Türklere seslendi

Ala, Türk toplumunun ihtiyaçlarını dinledikten sonra sorunlara çare bulmak için çalışacaklarını belirterek, "Dile getirdiğiniz her probleminiz bizim için çok kıymetlidir. Onu alıyoruz, devletin en alt kademesine kadar, sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ediyoruz ve oralarda mutlaka değerlendiriliyor." dedi.

Türkiye'nin Belçika ve AB ilişkilerini "kazan-kazan" politikası çerçevesinde yürüttüğünü ifade eden Ala, Türkiye'nin bölgesel bir güç, küresel bir aktör haline geldiğini bildirdi.

Ala, Türkiye'nin son olarak Ukrayna tahılının dünyaya açılması, Rusya-Ukrayna esir takası, iki ülkenin bakanlarının buluşturulması gibi diplomatik başarılara imza attığını dile getirdi. Ala, bunun Türk halkının ortaya koyduğu iradeyle mümkün olduğunu vurguladı.

Dünyanın tüm ülkelerinde sorunlar olduğunu, Türkiye'nin fırsatlara odaklanarak sorunların altında kalmadan çözümler aradığını söyleyen Ala, sorunları en az maliyetle çözmenin yolunun siyaset ve demokrasi olduğunu, İslam dünyasında demokrasisi Türkiye ile yarışacak ülke bulunmadığını bildirdi.

"Türkiye'yi de Belçika'yı da daha ileri götürmek istiyoruz." diyen Ala, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin geri götürülmesine yönelik çabaları Türk halkının bozduğunu vurguladı.