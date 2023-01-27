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Giriş Tarihi: 27.1.2023 14:25 Son Güncelleme: 27.1.2023 15:02

Başkan Erdoğan, cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii’nde kıldı

Birtakım ziyaretler ve açılışlar yapmak üzere Bilecik’in Söğüt ilçesine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii’nde kıldı. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği Gübretaş'a ait Söğüt'teki maden tesisini açarak, ilk külçe altını dökecek.

İHA
Başkan Erdoğan, cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii’nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı döneminde ilk kez Bilecik'e geldi. Ziyaretlerine Söğüt ilçesinde başlayan Erdoğan, Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii'nde kıldı | Video

Namazın ardından Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği Gübretaş'a ait Söğüt'teki maden tesisini açarak, ilk külçe altını dökecek.

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Başkan Erdoğan, cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii’nde kıldı
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