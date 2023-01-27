Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı döneminde ilk kez Bilecik'e geldi. Ziyaretlerine Söğüt ilçesinde başlayan Erdoğan, Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii'nde kıldı.



Başkan Erdoğan, Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii'nde kıldı | Video

Namazın ardından Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği Gübretaş'a ait Söğüt'teki maden tesisini açarak, ilk külçe altını dökecek.