Başkan Erdoğan Denizli’de 18 milyar liralık 232 tesisin açılışını yapacak

Bir dizi açılışlara katılmak için Denizli'ye gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda saat 13.00'te düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak ve vatandaşlara seslenecek.

2600 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TÜNEL AÇILACAK

Programda, bakanlıkların Denizli'de hayata geçirdiği yatırımlar ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerin şehre kazandırdığı 18 milyar lira değerindeki toplam 232 tesisin açılışı yapılacak. 2600 metre uzunluğundaki tüneli açacak. Başkan Erdoğan, şehrin ilkleri olarak tarihe geçen 2600 metre uzunluğundaki "Honaz Tüneli" ve şehir merkezinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılanması için Akbaş Barajı'nın ardından hayata geçirilen günlük 100 bin metreküp su artıma kapasitesi bulunan "Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin açılışını gerçekleştirecek.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZOLAN'DAN TÖRENE ÇAĞRI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Başkan Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreni ile Denizli'nin yine kazanacağını söyledi. Erdoğan'ın Büyükşehir Belediyesi yatırımları ile birlikte toplam 232 tesisin açılışını yapacağını kaydeden Başkan Zolan, tüm hemşerilerini açılış şölenine davet ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, güzeller güzeli şehrimize yapılan milyarlarca liralık yatırımların açılışını yapacak. Bu mutluluğu, güzellikleri hep beraber yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.