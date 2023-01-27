Bursa’da Ekrem İmamoğlu’na soğuk duş! "Sen PKK'nın yanına git" diyerek tepki gösterdiler

İP Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte hareket eden ve Cumhurbaşkanlığı için adaylık arayışına giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Anadolu ziyaretlerini Bursa ile sürdürdü. Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'da vatandaşların tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu'na Bursa'da da tepkiler yağdı. Bursa'nın CHP yönetimindeki ilçeleri olan Gemlik, Nilüfer ve Mudanya'da bir dizi ziyaret planlayan İmamoğlu, Cuma namazını kılmak için tarihi Ulu Cami'ye geldi. Burada Cuma namazını kılan İmamoğlu, cami çıkışında yanına yaklaşan vatandaşlar tarafından protesto edildi. Bazı vatandaşlar İmamoğlu'na, "Sen boğaza git Boğaza. Burada işin yok senin, sen PKK'nın yanına git" diyerek tepki gösterdi.

KORUMALAR UZAKLAŞTIRDI

Camiden çıktıktan sonra da tepkilerin sürdüğü İmamoğlu, dışarda bekleyen partililerle buluşurken, tepkisini ortaya koyan vatandaşlar korumalar tarafından uzaklaştırıldı. Bunun üzerine partililerle cami önündeki cemaat arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı.

KAPALI ÇARŞI ZİYARETİNİ YAPAMADI

Ulu Cami'den çıktıktan sonra çarşıyı gezmek isteyen Ekrem İmamoğlu, havlucular ve bıçakçılar çarşısı girişinde bir grup vatandaşın "Başkan Erdoğan" sloganlarıyla karşılaşınca şaşkına döndü. İmamoğlu her iki çarşı esnafı ziyaretini de yarıda kesti. Bir çok esnaf ise kendisini ziyaret etmemesi için kepenkleri kapattı.