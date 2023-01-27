CHP’de art arda şok istifalar

"DIŞ KAPININ DIŞA MANDALI GÖRDÜLER"

İstifasına ilişkin yerel bir internet haber sitesine görüşlerini aktaran Cabir Sağlam, "CHP benim değerimi bilemedi o yüzden böyle bir karar aldım. Beni dış kapının dış mandalı olarak gören bir partide işim olmaz" dedi.

Öte yandan Sağlam'ın istifasının ardından Belediye Meclisinde CHP'li üye sayısı 12'den 11'e düşmüş oldu.