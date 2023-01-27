CHP’li başkandan akılalmaz açılış: Eski yer altı otoparkını ’Katlı Otopark’ diye açtı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3,5 yıldır bitirilemeyen 'Kent Meydanı ve Katlı Otopark' projesi için açılış yaptı. Projenin meydan kısmı bitse de bitmeyen otopark bölümü için müteahhit ile mahkemelik olduğu bilinen Seçer'in şaşalı bir açılış yapması şaşkınlık yarattı. Göreve geldiği yaklaşık 4 yıldır başlayıp bitiremediği projelerle eleştirilen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer ilginç bir açılışa imza attı.