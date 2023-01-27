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Giriş Tarihi: 27.1.2023 11:24

CHP'li başkandan akılalmaz açılış: Eski yer altı otoparkını 'Katlı Otopark' diye açtı

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çarşı merkezinde bulunan ve belediye personellerinin kullandığı eski yer altı otoparkını yeniledi, üstüne beton döktürdü ‘Katlı Otopark' diye açılış yaptı.

Bekir COŞKUN
CHP’li başkandan akılalmaz açılış: Eski yer altı otoparkını ’Katlı Otopark’ diye açtı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3,5 yıldır bitirilemeyen 'Kent Meydanı ve Katlı Otopark' projesi için açılış yaptı. Projenin meydan kısmı bitse de bitmeyen otopark bölümü için müteahhit ile mahkemelik olduğu bilinen Seçer'in şaşalı bir açılış yapması şaşkınlık yarattı. Göreve geldiği yaklaşık 4 yıldır başlayıp bitiremediği projelerle eleştirilen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer ilginç bir açılışa imza attı.

Vahap Seçer, 3,5 yıldır bitirilemeyen 'Kent Meydanı ve Katlı Otopark' projesi için açılış töreni yaptı. Ancak projenin meydan kısmı bitse de bitmeyen otopark bölümü için müteahhit ile mahkemelik olduğu bilinen Seçer'in açılış yapması şaşkınlık yarattı.

Her fırsatta engellendiği iddiasıyla iktidara yüklenip, hizmet yapamadığı yönündeki eleştirilerin üzerini örtmeye çalışan Seçer'in bitmeyen projeye açılış yapması kentin öne çıkan konusu oldu.

Mersin halkı hizmet beklerken 3,5 yıldır bitirilemeyen projeyi bitmiş gibi göstermeye çalışan Seçer, MESKİ'yi de bölgeye getirerek özellikle trafik yoğunluğunu arttırırken, otopark sıkıntısına çözüm olması beklenen otoparkın akıbeti adeta yılan hikayesine döndü.

Temel kazma çalışmalarından itibaren su çıkması nedeniyle sık sık duran otopark inşaatı tamamlanamazken, ilk etapta bir katının kullanılacağı öğrenildi.

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CHP'li başkandan akılalmaz açılış: Eski yer altı otoparkını 'Katlı Otopark' diye açtı
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