CSO ADA Ankara Şubat ayına hızlı başlıyor

Saye müzik ve dans topluluğu; isminin anlamı gibi koruma, kayırma, yardım ilkeleri ile kurulmuş bir sanat ve sanatçılar topluluğudur. Vatandaşların Tevhit inancı altındaki farklı ibadet çeşitliliklerini müzik, dans ve tiyatral anlatımla sahneye koymak, birlik ve beraberliği pekiştirerek gönül köprüleri kurmaktır. Proje tasarımının Ayhan Akın'a ait olduğu ve genel sanat yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın üstlendiği konserde; sema ve semah gösterileri, ilahiler, kasideler ve deyişlere 31 Ocak'ta Tarihi Salon'da yer verilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

CSO ADA ANKARA, atölyelerle çocukların müzik ve performans sanatları alanındaki ilgilerini artırmayı, yaratıcılıklarını ve bedenlerini kullanma becerilerini geliştirmelerine katkı sunmayı hedefliyor. 1 ve 2 Şubat'ta gerçekleşecek 8-10 ve 11-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Ritmik Bedenler Orkestrası Yaratıcı Drama Atölyesinde çocuklar sosyal becerilerini geliştirirken aynı zamanda orkestral bir keşif yapacak. Atölye, minik sanatseverlere dramanın açmış olduğu sihirli kapıdan içeri girip kocaman bir orkestra kurduracak.

ÜSTÂDLARIN İZİNDEN "ŞARK BÜLBÜLÜ CELAL GÜZELSES"

Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Şark Bülbülü unvanı ile onurlandırılan Diyarbakırlı Celal Güzelses, vefatının 64. yıl dönümünde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun, Şef Necmi Kıran yönetiminde hazırladığı konserle anılacak. Bu özel konserde büyük üstadın bıraktığı miras, usta yorumcu Bedri Ayseli ile genç yorumcu Gürsoy Babaoğlu ve Ahmet Kerim Matur'un icrasında 1 Şubat'ta sanatseverler ile buluşacak.

FLAPPER SWING

Meşhur Fransız caz sanatçısı Django Reinhardt ve New Orleans kökenli Sidney Bechet'nin izinden giden akustik bir gypsy jazz grubu olan Flapper Swing, 1 Şubat'ta sanatseverlere muhteşem bir konser vermeye hazırlanıyor. Manouche gitarlar, kontrbas, saksafon ve vokalden oluşan grup, repertuarlarında Django Reinhardt besteleri ve 1920-30′ların caz standartlarına yer vererek dinleyicilerine o dönemin eşsiz atmosferini yaşatacak. Bu eşsiz konserde Flapper Swing, dinleyicileri cazın en eğlenceli zamanlarına doğru işitsel ve görsel bir şölen eşliğinde büyülü bir yolculuğa çıkaracak.

TEK HECE "AŞK "CEMÂL SAFİ ANISINA

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği saz sanatçılarının eşliğinde, Türk Edebiyatının önemli şair ve söz yazarı Cemal Safi'nin şiirlerinin ve şiirlerinden bestelenmiş eserlerinin seslendirileceği özel konser 2 Şubat'ta müzikseverler ile buluşacak. Konser, şiir sunumuyla Ney Sanatçısı Haluk Derinöz ve sesiyle Koro Şefi ve Ses Sanatçısı Suat Kılıç eşliğinde dinleyicisine duygu yüklü bir sanat akşamı yaşatacak.

ACADEMY OF SAINT MARTIN IN THE FIELDS

Sekiz Oscar ödüllü efsanevi "Amadeus" filminin dünyaca ünlü topluluğu Academy of Saint Martin in the Fields 2 Şubat'ta dinleyicilerine olağanüstü bir konser sunacak. Müzik direktörlüğünü ünlü kemancı Joshua Bell'in yaptığı İngiltere'nin ve dünyanın en sevilen oda orkestralarından Academy of Saint Martin in the Fields birbirinden güzel eserlerden oluşan bir program ile Ankaralı dinleyicileri mest edecek. Oscar ödüllerine doymamış Amadeus filminin tüm parçalarını seslendiren olağanüstü bir oda müziği topluluğu olan Academy of Saint Martin in the Fields, evrensel besteciler Çaykovski, Piazzolla ve Strauss'un çok sevilen eserleri ve nefes kesici bir keman virtüözünü dinleyicileri ile buluşturacak. Ayrıca bu özel konserde başarılı kariyerine dünya çapında devam eden Londra Senfoni Orkestrası'nın birinci kemancısı Roman Simovic yer alacak.

CSO, BEBESELEA VE CİOBANU

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 3 Şubat'ta Romanyalı Şef Gabriel Bebeşelea ve Romanyalı piyanist Daniel Ciobanu'yu ağırlayacak. Dünya çapında en yetenekli genç şeflerden biri olarak kabul edilen Romanyalı şef Gabriel Bebeşelea yönetimindeki CSO, Sergey Prokofyev'in Do Majör tonundaki 3 Numaralı Piyano Konçertosunda Romanyalı genç ve başarılı piyanist Daniel Ciobanu'ya eşlik edecek. Konserin ikinci bölümünde CSO, Macar besteci Bela Bartok'un 116 Numaralı Orkestra Konçertosunu müzikseverlerle paylaşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN SATRANÇ ATÖLYESİ

Zekayı artırıp beyni geniş kapsamlı çalıştırarak egzersiz yaptıran muhteşem bir spor olan Satranç, 4 Şubat'ta Sümeyra Altuntaş yönetiminde çocuklarla buluşuyor.

MÜZİK İLMİNİN KİTABI

Grammy ödüllü maestro Jordi Savall, çok özel bir konser vermek üzere 4 Şubat'ta sanatseverler ile buluşacak. Jordi Savall dinleyicilere Osmanlı İmparatorluğu'nun 18. yüzyılda yaşamış önemli müzisyen ve tarihçilerinden çok yönlü Dimitri Kantemir'in Osmanlı musikilerinden yaptığı görkemli ve zengin bir derleme sunacak. Jordi Savall, Dimitri Kantemir'in ölümünün 300. yılı vesilesiyle Osmanlı döneminden bizlere gelen birbirinden güzel şarkıları ve besteleri; aralarında Yurdal Tokcan, Hakan Güngör, Fahrettin Yarkın, Derya Türkan ve Özata Ayan gibi ülkemizin çok sevilen müzisyenlerinin de bulunduğu topluluğu Hesperion XXI ile sanatseverler ile buluşturacak.

ÇELLO QUARTET

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanatçıları Yusuf Çelik, Sinem Karasu, Hakan Hürkan Şahin, Gözde Çerçi'den oluşan Çello Quartet grubu 5 Şubat'ta 'Kahve Konserleri' serisi kapsamında dinleyicileri ile buluşacak. Viyolonsel'in büyülü melodisiyle müzikseverlere eşsiz bir konser verecek olan grup, özgün performansıyla dinleyicileri kendilerine hayran bıraktırmaya hazırlanıyor.

HALK ŞAİRLERİNİN İZİNDE

Dilek Türkan ve yol arkadaşları Derya Türkan, Serkan Halili, Alp Ersönmez, Çağrı Sertel, Cenk Erdoğan ve Ediz Hafızoğlu; 5 Şubat'ta dinleyicilerini Yunus Emre'den Pir Sultan Abdal'a, Karacaoğlan'dan Aşık Veysel'e yüzlerce yıla uzanan bir müzik yolculuğuna çıkaracak.