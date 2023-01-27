Dr. Mustafa Merter: Bu herifler tehlikeyi göremiyorlarsa…

POLİTİKACININ AHMAK OLMAMASI GEREKİYOR

LGBT'ye verilen desteğin bir nedeninin de ahmaklık olabileceğini açıklayan Merter, "Ancak bir politikacının ahmak olmaması gerekir. Ama birde hınzırlık var. Dünyada oynanan bu oyuna dahil olan bir grup var" diyerek şu açıklamayı yaptı:

SOROS GELİR BİR BUÇUK MİLYAR DOLAR YATIRIRSA…

İşte onlar hınzır olanlar. Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu'nun kongresinde bir İrlandalı ile karşılaştım. Ona siz Katoliksiniz eşcinsel evliliğe nasıl izin verirsiniz dedim. Anlamlı bir şekilde gözlerime baktı ve Soros gelir bir buçuk milyar dolar yatırırsa bu iş olur dedi. Soros Macar Yahudisinin İrlanda'da ne işi var? Bunlar da hınzırlar grubu, satın alınmış olanlar.. Bunların içinde politikacılar medya mensupları daha vahimi yasal kuruluşlarda var. ABD Yüksek Mahkemesinde Avrupa'da Almanya'da var. Olmadık kanunların yasaların çıkarılmasını sağlıyorlar.