İzmir sağanak yağışa yine hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir merkez ve ilçeleri için yapmış olduğu sağanak yağış ikazına rağmen İzmir yağmura yine hazırlıksız yakalandı. Her yağmurda olduğu gibi yine kentteki altyapı eksikliği kendini bir kez daha gösterdi.
Sabaha karşı kenti etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Narlıdere ilçesinde birçok cadde ve sokak göle dönerken, 9 Eylül Caddesi'nde kısa bir süre önce altyapı çalışması yapılan yolun bir kısmı yağmur sularının etkisi ile çöktü. O esnada yolda seyir halinde olan polis aracının da bir kısmı çöken yolun içerisine düştü.
ÇOK SAYIDA EV VE İŞYERİNİ SU BASTI
Öte yandan, Konak ilçesi Eşrafpaşa Caddesi de kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla adeta göle döndü. İlçede bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri su basan ev ve işyerlerindeki yağmur sularını tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.
VATANDAŞ İSYANLARDA
Yaşananlara isyan eden vatandaşlar; "İzmir büyükşehir belediye başkanı televizyonlara çıkıp İzmir'i bir daha su basmayacak diyor. Vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Artık yeter. Her yağmurda aynı görüntülerle karşılaşmaktan bıktık usandık." diyerek büyükşehir belediyesinden önlem almasını istedi.