İzmir sağanak yağışa yine hazırlıksız yakalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir merkez ve ilçeleri için yapmış olduğu sağanak yağış ikazına rağmen İzmir yağmura yine hazırlıksız yakalandı. Her yağmurda olduğu gibi yine kentteki altyapı eksikliği kendini bir kez daha gösterdi.