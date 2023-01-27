Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına çarpıcı mesaj: Akşener’i kızdıracak diyalog...

6'lı masa yine kamuoyunu tatmin etmeyen bir toplantı gerçekleştirdi. 11. buluşmada beklenen aday ismi açıklanmadı. Öte yandan toplantı sonrasında yayınlanan bildiride ilginç ifadeler kullanıldı.

'ERDOĞAN ADAY OLAMAZ' ALGI OPERASYONU

Metinde "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir." şeklinde bir ifade kullanıldı.

CHP'li belediye başkanlarından Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği! İşte görüşmenin perde arkası | Video

CHP'Lİ BAŞKANLARDAN KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısı öncesi adaylığını güçlendirecek bir hamleye imza atmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün CHP Genel Merkezi'nde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi..

CHP'li belediye başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'na "adayımız sensin" mesajı verdi.





A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın görüşmeye ilişkin anlattıkları şu şekilde;



CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile 1,5 saat süren bir görüşme yaptı. Toplantıda bazı belediye başkanları tek tek söz alarak artık 6'lı masanın adayının bir an önce açıklanması gerektiğini dile getirdi..

Bu toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları veren belediye başkanları da oldu. Bu konuşmalardan sonra bir belediye başkanı tüm büyükşehir belediye başkanları adına söz aldı ve "Bizim adayımız zaten belli. Adayımız sizsiniz. Zaten bunu her yerde açıklıyoruz" dedi. Yani 26 Ocak'ta yapılacak olan toplantı öncesi CHP'li başkanlar bu görüşmede açık şekilde desteklerini ortaya koydular..

İMAMOĞLU VE YAVAŞ DA ORADAYDI

Bu görüşmede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. Bu iki belediye başkanının ismi adaylık konusunda gündeme getiriliyordu. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından bu isimler zikrediliyordu. Bu iki isim bugün yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek verdiler..

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz pazar günü ABB Başkanı Mansur Yavaş ilk kez bu sefer net ifadelerle Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek verdi. O açıklamanın ardından bugün yapılan görüşmede verilen mesajda oldukça önemliydi..

KILIÇDAROĞLU: ADAYLIKTA SIKINTI OLMAYACAK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla yaptığı görüşmenin detaylarını köşesine taşıyan, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun kendisini destekleyen başkanlara 'O konuda sıkıntı olmayacak' dediğini aktardı

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