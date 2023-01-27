‘Ben anneyim’ demesin sakın

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için Türkiye'nin farklı kentlerinden Diyarbakır'a gelip HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin eylemi 1241'inci gününe girdi. Yaz-kış, gece-gündüz demeden evlat mücadelesi veren 353 aileyi başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi partiler ile yurtdışından ve yurtiçinden onlarca sivil toplum örgütü ziyaret etti. Hemen hemen tüm siyasi partilerin de destek ziyaretinde bulunduğu anneleri, CHP'nin yanı sıra İyi Parti de görmezden geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu partisinin kongresine katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da anneleri ziyaret etmedi.Bu duruma tepki gösteren aileler, duygularını SABAH'a anlattı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmasına iki ay kala yaklaşık 8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylemini sürdüren anne İmmihan Nilifırka, "Bir anne olarak burada aylardır evlat mücadelesi veren anneleri görmezden geldi. Bir kadın olarak onu yanımızda görmek isterdik. Masanın altından çekindiği için ziyaret gelmedi. Bir kadın olarak onu yanımızda görmek isterdik" dedi.Diyarbakır'da yaklaşık 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül Akkuş için mücadelesini sürdüren anne Fatma Akkuş ise, "Sayın Akşener, her söyleminde bir anne olduğunu dile getirip kadınların çektiklerini en iyi kendisinin anladığını söylüyor. Biz kadın değil miyiz, anne değil miyiz. Neden HDP gibi 4 yıldır sesimizi duymuyor. Gelseydi, ona çektiklerimizi anlatacaktık. 'Ben anneyim' demesin" dedi. Siirt'te yaklaşık 10 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de, "Aileler olarak Meral Hanım'ı bekledik ama gelmekten çekindi. Milliyetçiyim diyor ama HDP ile birlikte hareket ediyor. Oy hesabı yaptığı için bizi ziyarete gelmedi" diye konuştu.Terörörgütü PKK tarafından kandırılan ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için 1242 gündür HDP İl Binası önünde evlat mücadelesi veren 353 aileye anlamı bir ziyaret yapıldı. Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Cizre temsilciliği, Şırnak'ta yaşayan 60 şehit annesi ve eşleri, annelere destek amacıyla Diyarbakır'a geldi. Ellerinde Türk bayrakları ile annelere destek ziyaretinde bulunan şehit anneleri, oturma eylemi yapan aileleriyle bir süre sohbet etti. HDP ve PKK aleyhine sloganlar atılan destek ziyaret sırasında zaman zaman duygulu anlar da yaşandı. Öte yandan, İstanbul'da 1993 yılında 15 yaşındayken top oynamak için evden çıkan Serdar Yüceyurt'tan bir daha haber alamayan anne Hatun Yüceyurt, oğlunun terör örgütüne yakın çevreler tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Acılı anne Yüceyurt, "Ben oğlumu 30 yıldır arıyorum, HDP midir ne zıkkımsa onlardan çık gel. Ölü müsün sağ mısın bilmiyorum, buradayım seni bekliyorum" dedi.