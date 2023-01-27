SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, "İsveç ve Hollanda'dan sonra bu defa Danimarka'da gerçekleştirilen bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir." dedi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA PRATİĞİNİ TEHDİT EDİYOR'

Avrupa'da milyonlarca insanın hassasiyetlerini rencide eden bu tür iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi barış içinde birarada yaşama pratiğini tehdit etmekte ve her gün Avrupa'nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır.