Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki
Giriş Tarihi: 27.1.2023 17:30 Son Güncelleme: 27.1.2023 18:03

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, "İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka’nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." açıklamasında bulundu.

ANKARA
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, "İsveç ve Hollanda'dan sonra bu defa Danimarka'da gerçekleştirilen bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir." dedi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA PRATİĞİNİ TEHDİT EDİYOR'

Avrupa'da milyonlarca insanın hassasiyetlerini rencide eden bu tür iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi barış içinde birarada yaşama pratiğini tehdit etmekte ve her gün Avrupa'nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır.

'SORUMLULUKLARI HATIRLATIYORUZ'

Avrupa toplumunun ayrılmaz parçası olan Müslümanları ötekileştiren bu eylemler karşısında tepkisiz kalan yönetimlere sorumluluklarını hatırlatıyor, savunduklarını iddia ettikleri evrensel değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamaya davet ediyoruz.

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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki
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