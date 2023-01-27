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Giriş Tarihi: 27.1.2023

YSK’nın Başkanı Ahmet Yener oldu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
YSK’nın Başkanı Ahmet Yener oldu
Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) 5 üyenin görev süresi sona erdi. Görev süresi dolanların yerine Danıştay'dan 2, Yargıtay'dan ise 3 üye seçildi. Bu kapsamda, Yargıtay'dan 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu, 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır ve 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta ile Danıştay'dan Ali Çopur ve İsmail Kalender seçilen isimler oldu. 5 yeni üye yemin ederek göreve başladı. Tören sonrasında üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt, Feyzi Eroğlu, Talip Bakır, Serdar Mutta, Ali Çopur ve İsmail Kalender arasında YSK başkan ve başkanvekilliği için seçim yapıldı. YSK Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi.
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YSK’nın Başkanı Ahmet Yener oldu
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