Bakan Bozdağ’dan YSK eleştirilerine tepki: Başarısızlığa bahane arıyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişiklik teklifinden 'dini inanç' ifadesinin çıkarılmasına karşı çıktı ve "Muhalefetin istediği yönde değişiklik yapılırsa terör örgütü kıyafeti giyilebilir" dedi. Parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'ya yönelik eleştirilerine "YSK, Türkiye'nin en güvenilir kurumlarının başında geliyor. Yüz akı bir kurumdur. Muhalefet başarısızlığına bahane arıyor. Seçimleri siyasi partiler, organizasyonu YSK yapar. Hile ile kazanılmış hangi seçim var? AK Parti 2002'de kazandığında sandık kurulunda üyesi bile yoktu. Kılıçdaroğlu, YSK üyelerinin nasıl seçildiğini bilmiyor. Cumhurbaşkanı'nın seçtiği üye diyor. Cumhurbaşkanı'nın üye seçmesi söz konusu değil. Danıştay ve Yargıtay tarafından seçiliyor" diye konuştu.Bakan Bozdağ, muhalefetin başörtüsü ile ilgili önergesinin hatırlatılması üzerine de bunun sınırsız kıyafet özgürlüğü getirdiğini söyledi. Önergenin hayata geçmesi durumunda terör örgütlerinin tercih ettiği kıyafetlerin bile kullanılabileceğine dikkat çeken Bozdağ, "Hayatı boyunca bedel ödeyen insanlara istismarcı denilemez" dedi. Bozdağ, AYM'nin HDP kararı için "Bence de doğru bir karar. AYM gündemini kendi belirler, başkan belirler. Gündemine hâkimdir. Hangi davanın ne zaman görüleceğine mahkeme kendi karar verir" dedi.