Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın 'Türk Resminin Panoraması Sergisi"nin açılışına katıldı

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında gerçekleştirilen Türk Resminin Panoraması Sergisi ile 1850'li yıllardan bugüne Türk resminin zaman içindeki yolculuğu, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türk resminin yaklaşık 2 asırlık yolculuğunu konu alan ve 220 eserin bulunduğu sergide, birçok kurum arşivinde ve özel koleksiyonlarda yer alan belgeler de ilk kez sergilendi. Sergi açılışına Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
"OSMANLIYLA İLGİLİ 19'UNCU YÜZYIL İDDİALARININ YALAN OLDUĞU BU SERGİYLE ANLAŞILACAK"
Açılışta konuşan İbrahim Kalın, "Hep birlikte, sizin varlığınızla burada güzel bir faaliyete hepimiz şahitlik ediyoruz. Emeği geçen herkesi öncelikle tebrik ediyorum. Belediye başkanımızı, küratörümüzü, hocalarımızı gerçekten çok kıymetli, son 150 yıllık tarihimizi, görsel bir sanat dalımız yani resim üzerinden okumak anlamaya çalışmak hem geçmişimizi hem bugünümüzü anlamlandırmak açısından da kıymetli bir faaliyet. Burayı gezerken 150 yıllık tarihimizin seyrini de görme imkanı olacak. Zaman zaman Osmanlı'nın son dönemiyle ilgili, özellikle 19'uncu yüzyılla ilgili artık fikrin, düşüncenin, sanatın, arayışın sona erdiği tamamen bir çöküş dönemi diye tarif edildiğini biliyoruz. Buradaki sergi bile bu iddianın ne kadar temelsiz olduğunu, Osmanlı toplumunun 19'uncu yüzyılda da bütün siyasi ve ekonomik askeri zorluklarına rağmen bir arayışın, bir yürüyüşün, bir yolculuğun içerisinde olduğunu bir kez daha gösteriyor" açıklamasını yaptı.
"ÖNEMLİ OLAN ŞEHRİN İÇİNDEKİNİ MUTLU KILMAKTIR"
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise "Başakşehir, bundan sonra kültür ve sanatın şehri olacak. Bugün çok heyecanlıyım. Fatih'in de ifade ettiği gibi önemli olan şehri imar etmek ama daha önemlisi içindekileri mutlu kılmaktır. Biz şehrimizi modern, akıllı şehir olarak kurguladık. Belki de Başakşehir, İstanbul'un en modern şehri oldu. Ama içinde bir ruh yoksa o zaman bunların hiçbir anlamı yok. Bundan sonra kültürü, sanatı, sporuyla ve birçok alanda çalışacağız. Bu sergi alanımızı da Başakşehir'e belediye binamızla sağlamış olduk. Bu da bizim için ayrı bir heyecan" dedi.
13 MART'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK
28 Ocak'ta Şehir Sanat'ın ev sahipliği yaptığı sergide, Türk resim tarihinin ivme kazandığı dönemler, kavramlar, belgeler ve orijinal eserlerle gözler önüne serildi. Sanatseverler; asker ressamlardan bugünün sanatçılarına, 19'uncu yüzyılda yurt dışında açılan sergilerinden İstanbul Bienali'ne, Müze Hümayun'dan İstanbul Modern'e kadar Türk resminin gelişim süreçlerini bir arada görebildi. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı sergide ayrıca Cumhurbaşkanlığı Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Yıldız Albümleri ve Salt Galata gibi birçok kurum arşivinde ve özel koleksiyonlarda yer alan belgeleri ilk kez görme imkânına da kavuşuldu. Çok sayıda sanatçıya ait eserin yer aldığı sergi, 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.