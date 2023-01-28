Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın 'Türk Resminin Panoraması Sergisi"nin açılışına katıldı

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında gerçekleştirilen Türk Resminin Panoraması Sergisi ile 1850'li yıllardan bugüne Türk resminin zaman içindeki yolculuğu, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türk resminin yaklaşık 2 asırlık yolculuğunu konu alan ve 220 eserin bulunduğu sergide, birçok kurum arşivinde ve özel koleksiyonlarda yer alan belgeler de ilk kez sergilendi. Sergi açılışına Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

"OSMANLIYLA İLGİLİ 19'UNCU YÜZYIL İDDİALARININ YALAN OLDUĞU BU SERGİYLE ANLAŞILACAK"



Açılışta konuşan İbrahim Kalın, "Hep birlikte, sizin varlığınızla burada güzel bir faaliyete hepimiz şahitlik ediyoruz. Emeği geçen herkesi öncelikle tebrik ediyorum. Belediye başkanımızı, küratörümüzü, hocalarımızı gerçekten çok kıymetli, son 150 yıllık tarihimizi, görsel bir sanat dalımız yani resim üzerinden okumak anlamaya çalışmak hem geçmişimizi hem bugünümüzü anlamlandırmak açısından da kıymetli bir faaliyet. Burayı gezerken 150 yıllık tarihimizin seyrini de görme imkanı olacak. Zaman zaman Osmanlı'nın son dönemiyle ilgili, özellikle 19'uncu yüzyılla ilgili artık fikrin, düşüncenin, sanatın, arayışın sona erdiği tamamen bir çöküş dönemi diye tarif edildiğini biliyoruz. Buradaki sergi bile bu iddianın ne kadar temelsiz olduğunu, Osmanlı toplumunun 19'uncu yüzyılda da bütün siyasi ve ekonomik askeri zorluklarına rağmen bir arayışın, bir yürüyüşün, bir yolculuğun içerisinde olduğunu bir kez daha gösteriyor" açıklamasını yaptı.