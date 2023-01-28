Denizli’de ’lider farkı’ bir kez daha gözler önüne serildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yağmurlu havaya rağmen 80 bini aşkın Denizli vatandaşının sevgi seli ile 29 Ekim Meydanı'nda karşılandı.

3.5 yılın ardından tekrar Denizlililer ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan miting konuşmasının ardından sinevizyon eşliğinde, Honaz Tüneli, Arıtma Tesisi ve Doğal gaz projelerine canlı yayın ile bağlanarak, hem projeler için hazırlanan açılış törenlerindeki kurdela kesimini gerçekleştirdi, hem de "hayırlı olsun" dedi.

AÇILIŞI YAPILAN BAZI ÖNEMLİ PROJELER

2 bin 769 kişilik Pamukakle Öğrenci yurdu, 2 bin 640 metrelik Honaz Tüneli, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi, Pamukale Üniversitesi Fizik Tedavi Hastanesi, 3 Milyar 400 Milyon Lira maliyetle tamamlanan Denizli Çevrey Yolu ikinci etabı, Anaokulundan Lise ve Bilim Merkezi'ne 25 Eğitim yatırımı, Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı ile Aile Sağlığı Merkezi, Buldan Aktaş Barajı ve Sulaması, Honaz Ovası Sulaması, Tavas Kızılca Göleti ve Sulaması, 1.449 konut ve 50 dükkan, 7 İlçeye doğalgaz arzı.

KILIÇDAROĞLU ÇAMURLU YOLDA AÇILIŞ YAPMIŞTI

11 Ocak'ta Bozkurt İlçesi'nde kooperatif tarafından yapımı tamamlanan güneş enerjisi panelini açmaya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarlaya kurulan sahnede az sayıda kişi ile açılış gerçekleştirmişti.