Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Bir dizi program ve toplu açılış töreni için bugün Denizli'ye gelen Başka Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda saat toplu açılış töreninde vatandaşlara sesleniyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Denizli'yi özlemişiz ama baktım ki Denizli de bizi özlemiş. Buraya son olarak geldiğimde Pensilvanya ve Kandilli'den desteklenen 4'lü çeteden bahsetmiştik. Masayı kurdular sonra sayıları 6'ya çıktı. Baktılar aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza çamur atmaya çalıştılar. Bir yılda bir aday beceremeyenler, kendi sünepeliklerini unutturmak için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler.

Bunca zamandır aklınız neredeydi? Şimdiye kadar neden söylemediniz?

2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği hiçbir tereddüte mahal vermeyecek biçimde açıktır. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı ilk kez seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yeni sistemin de başkanıdır. Yeni yönetim sistemi ile kronometre 2018'de sıfırlandı.

6'lı masa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Bir korku sarmış. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol kabul etmediğimiz için tüm rakiplerimizi yendik.

Parti binalarına, 'Yeter söz milletindir' afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bunların ağbabalarına 'Yeter söz milletin' demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarına 'Yeter' diyoruz. 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömeceğiz. Bakalım hepsi birden milli iradenin gücünün karşısında ne ifade edecek.