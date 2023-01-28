İsmail Saymaz’dan CHP’ye ’Yeter söz milletindir’ eleştirisi: Yenilginin sloganıyla zafer kazanılmaz!

CHP YANDAŞI GAZETECİ SAYMAZ: YENİLGİNİN SLOGANIYLA ZAFER OLMAZ

Halk TV yorumcusu ve yazarı İsmail Saymaz, CHP'yi, 'Yeter' Söz milletin' sloganı nedeniyle deyim yerinde ise topa tuttu. Saymaz, "CHP'nin "Yeter söz milletindir" sloganı ve işaretini kullanmasını hatalı buluyorum. Bu slogan ve işaret DP'nin CHP iktidarını devirmesini sembolize ediyor. Bugünkü CHP reddi miras yapmadığına göre neden yenilgisini ifade eden sloganı benimser? Yenilginin sloganıyla zafer olmaz." dedi.

ERDOĞAN: CHP, BİZİ TAKLİT EDİYOR!

CHP'nin, 'Yeter! Söz milletindir' sloganını kullanmasını eleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rahmetli Menderes, 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti. 'Yeter, söz milletindir.' demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; 'Yeter, söz milletindir.' Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu? " ifadelerini kullandı.