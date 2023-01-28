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Giriş Tarihi: 28.1.2023 10:57 Son Güncelleme: 28.1.2023 10:58

İstanbul’da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul’da bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Rahman K. liderliğindeki bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Zeytinburnu ve Beşiktaş İlçeleri'nde "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Yağma (Gasp) ve Tehdit" olmak üzere toplamda beş olaya karıştıkları tespit edilen 16 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. 15 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Dört ruhsatsız tabanca, iki hassas terazi, 920 gram Kokain maddesi, 95 gram Esrar maddesi ve bir çelik yelek ele geçirildi.

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İstanbul’da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı
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