İzmir Büyükşehir’den bir satış daha… 38 milyonluk arsa satışta

Göreve geldiği günden bu yana uyguladığı popülist politikalar nedeniyle belediyeyi borç batağına sürükleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir yandan var olan borçlara bankalardan aldığı kredilerle yenilerini eklerken diğer yandan da mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları bir bir elden çıkarmaya devam ediyor.