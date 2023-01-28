Haberler Gündem Haberleri İzmir Büyükşehir’den bir satış daha… 38 milyonluk arsa satışta
Giriş Tarihi: 28.1.2023 10:46

İzmir Büyükşehir’den bir satış daha… 38 milyonluk arsa satışta

Bir yandan borçlanırken diğer yandan da mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları bir bir elden çıkaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kötü alışkanlığından yeni yılda da vazgeçmedi. Soyer yeni yıla gireli daha bir ay bile tam dolmadan bu sefer de Buca Adatepe Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait 2 bin 544 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 38 milyon 160 bin lira olarak açıklandı.

ERTAN GÜRCANER
İzmir Büyükşehir’den bir satış daha… 38 milyonluk arsa satışta

Göreve geldiği günden bu yana uyguladığı popülist politikalar nedeniyle belediyeyi borç batağına sürükleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir yandan var olan borçlara bankalardan aldığı kredilerle yenilerini eklerken diğer yandan da mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları bir bir elden çıkarmaya devam ediyor.

MUHAMMEN BEDEL 38 MİLYON

Göreve geldiği günden bu yana mülkiyeti belediyeye ait 1000'in üzerinde arsa ve daireyi encümen aracılığı ile elden çıkaran Soyer şimdi de Buca Adatepe Mahallesi'nde 2 bin 544 metrekare büyüklüğündeki arsayı satışa çıkardı.

İMAR PLANLARINDA TİCARET ALANI OLARAK İŞLİ

Buca Adatepe Mahallesi'ndeki 50049 ada 1 parselde yer alan arsa için 38 milyon 160 bin lira muhammen bedel belirlendi. İmar planlarında ticaret alanında kalan arsanın 1 emsal yapılaşma hakkı bulunuyor. Açık artırma usulü yapılacak olan ihale 9 Şubat günü Kültürpark içindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.

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İzmir Büyükşehir’den bir satış daha… 38 milyonluk arsa satışta
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