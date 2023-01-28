Katalog evliliğe devam ediyorlar

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen ve gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'unun tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. FETÖ itirafçısı B.Ç.'nin itiraflarıyla başlatılan ve soruşturmada terör örgütünün 'Güncel Yapılanması'nda Büyükşehirleri 'Eyalet', Gebze ve Kadıköy gibi yapılandıkları ilçeleri 'İl' olarak adlandırdıkları tespit edildi. Söz konusu yerlerde eğitim, sosyal medya, iktisadi bilimler, hukuk ve erkek ile kadınlar için ayrı ayrı kişileri 'Mesul' yaptıkları belirlendi. Kendilerini deşifre etmeyen ve 'Vifak' olarak adlandırılan FETÖ üyelerinin, öğrencilerin bağlılığını sağlamak için faaliyetler yürüttükleri saptandı. Romanya ve Moldova'daki örgüt üyelerince gaybubet evlerinin masraflarının ödendiği, Yunanistan'daki örgüt üyelerince de telefon hatları alındığı öğrenildi. Aralarında 'Signal' adlı uygulama ile haberleşen FETÖ'cülerin telefonlarına yükledikleri uygulama ile 'sanal para' olarak para gönderildiği tespit edildi. Sosyal medya uygulamaları ile 'Katalog Evlilik' yönteminin de sürdürüldüğü anlaşıldı. Katalog evlilik uygulaması içerisinde 'Bu arkadaşımız deşifre olmadı. Sistem değişirse çok önemli yerlere gelebilir' şeklinde ifadeler görüldü.