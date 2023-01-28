Masanın değil Anayasa’nın konusu

Şentop: Birinci dönemidir. Hukuken bir tereddüt yokAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Aday çıkartamayınca yapay bir gündem çıkardılarAK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarını ikrar ettiler. Bu geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdırAltılı Masa'nın 11. toplantısının ardından yapılan "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" açıklamasına tepkiler sürüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı adaylığı masanın konusu değil, Anayasa konusudur, hukuken bir tereddüt yok" dedi. TBMM'de soruları yanıtlayan Şentop, cumhurbaşkanı adaylığının eski sistemde ayrı, yeni sistemde ayrı olduğunu anımsatarak şunları söyledi:"Cumhurbaşkanının birinci dönemidir. İkinci kez seçilebilir. Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur. Birtakım makaleler yazdırıyorlar. 101'inci madde değiştirildi, 101 ve 102. madde birleştirilerek yeniden yazıldı. Çok önemli bir husus cumhurbaşkanı aday gösterilmeyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni sistem döneminden önce 2017'de; yüzde 10, yüzde 5'e indirildi. Bir de daha önce hiç olmayan 100 bin imzayla aday gösterilme eklendi. Cumhurbaşkanı seçim süreciyle ilgili de değişiklikler var. Hukukta itibar, amaçlara ve manayadır. Hukuk kavramların içeriğini değerlendirir ve ona göre karar verir."AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır" ifadesini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Cumhurbaşkanımız yeniden dizayn edilen Anayasa'nın 101. maddesine göre 2018'de birinci seçim hakkını kullanmış, şimdi de ikinci seçim hakkını kullanmak üzere aday olma hakkı var. Bu kadar açık. Yürürlükten kalkmış, yok olmuş bir kuralın hâlâ işliyor olmasını iddia etmenin hukuksal bir dayanağı olmadığı açıktır" dedi.