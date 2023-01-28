Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Artık Kuzey Kıbrıs yok! Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var

MÜSİAD kayseri Şubesi'nin 25. Olağan Genel Kurulu Gala Programı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemi ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs sorununa değinen Bakan akar, Türkiye'nin Kıbrıs'ta hiçbir zaman oldubittiye müsaade etmediğini ve bundan sonrada etmeyeceğini söyledi.

"ARTIK KUZEY KIBRIS DEĞİL, KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ"

Türkiye'nin savaştan yana değil, barıştan yana olduğunu belirten Bakan Akar; "Kuzey Kıbrıs diye bir şey kalmadı. Artık kuzeyi yok. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Başta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını korumak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık. Biz hiçbir zaman savaştan yana değiliz. Biz barış diyoruz, biz diyalog diyoruz, biz görüşelim diyoruz ve görüşmeler yoluyla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Hiçbir şekilde ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını hukukunu çiğnetmedik. Hiçbir şekilde oldubittiye bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Biz görüşelim konuşalım derken bu bizim için zafiyet değil. Hakkımızı hukukumuzu koruyacağımız demek de hiçbir şekilde tehdit değil. Maalesef bunu çarpıtıyorlar. Buna her zaman karşı çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"ARTIK O ESKİ TÜRKİYE YOK"

Türk insanının gerekli imkanlar sağlandığında önemli işler yapmaya amade olduğunu belirten Bakan Akar; "Artık Türkiye yüzyılına geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devleti uluslararası ilişkilerde özne haline geldi. Artık uluslararası konularda ve olaylarda bölgemizde, dünyada nerede ne varsa Türkiye'nin hep sözü ve bir söyleyeceği var. Avrupa'da, Asya'da ve Afrika Türkiye'nin etki alanı. Türkiye buralarda söz sahibi olduğunu gösterdi ve göstermeye devam edecek. Başarının anahtarı eylemdir. Eylem içinde gerekli olan ise azimdir. Artık eski Türkiye yok. Türkiye yüzyılındayız. Bu ülkenin ekonomisi ile birlikte olmazsa olmaz savunma ve güvenlik meselelerimiz var. Ülkemizin müreffeh bir seviyeye ulaşmasına giden yolda, savunma ve güvenlik noktasında engeller ne varsa bunları ortadan kaldırmak için gece gündüz bakanlık olarak azami gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve onun verdiği talimatlar doğrultusunda asil milletimizin savunması ve güvenliği için Mehmetçik gece gündüz demeden yurt içinde ve yurt dışında çok zor hava koşullarında görev yapıyor. İnşallah en son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

"BİZ 85 MİLYON TEK YUMRUK TEK YÜREĞİZ"

Hedeflerinin teröristler olduğunu belirten Bakan Hulusi Akar; "Bizim tek hedefimiz teröristler. Ancak içeride ve dışarıda bazı mihraklar bunu saptırmak istiyorlar. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Türkler ve Kürtler kardeştir, biz yüzyıllarca beraber yaşadık. Ekmeğimizi suyumuzu paylaştık ve bunun da ötesinde bu cumhuriyeti beraber kurduk. Bu bayrağı beraber dalgalandırdık. Şu anda şehitliklerimizde Türk ve Kürt evlatlarımız beraber yatıyorlar. Dolayısıyla aramıza fitne ve nifak sokmak isteyenler var. Biz 85 milyon tek yumruk ve tek yüreğiz" diye konuştu.

"KUR'AN YAKAN ŞEREFSİZLERE KARŞI TÜRKİYE VAR"

Türkiye ve Türk silahlı Kuvvetleri'nin kimse için tehdit olmadığını belirten Bakan Akar; "TSK güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefiktir. Kimseye karşı tavrımız yok. Türkiye'nin geldiği noktada aldığı pozisyona herkesin güvenmesi lazım. Tahıl koridorunu açan Türkiye. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta esir değişimini yapan ülke Türkiye. Buna benzer birçok konuda Türkiye gerçekten söz sahibi. Alçakça yapılan eylemlere karşı ahlaksızlara karşı Kur'an yakan şerefsizlere karşı Türkiye var. Maalesef diğer dostlarımızın ve kardeşlerimizin bu duruma sesi çıkmıyor. Batıda özgürlükten, insan haklarından, düşünce hürriyetinden ve inanç hürriyetinden bahsedenler, milyarlarca insanın inancına karşı yapılan hakaretlere karşı maalesef suskun kalıyorlar. İşte onun için de Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye'nin bu gelişen ve değişen rolünden dolayı doğal olarak TSK'nın da bakanlığımızın da görev ve sorumlulukları arttı. Artan görevlerimizi artan soluklarımızı en etkin şekilde yerine getirmek için Türk silahlı kuvvetleri gece gündüz demeden gerçekten büyük bir fedakarlıkla görev yapıyor. Bir taraftan terörle mücadelenin gerçekleşmesi için, diğer taraftan da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycanlı ve Libyalı kardeşlerimiz başta olmak üzere Somali'de, Sudan'da, Kosova'da dünyanın 19 değişik yerinde binlerce askerimizle gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.